Ulkomaat

Teinityttö raiskattiin ja poltettiin Intiassa – poliisi otti kiinni 14 miestä, pääepäilty yhä karkuteillä

Osavaltion pääministeri on ilmaissut järkyttyneensä ”hirvittävästä tapauksesta” ja vaati ankaria toimia tekijöitä vastaan.

