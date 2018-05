BBC: Englannin paikallisvaaleilla ei selvää voittajaa – maahanmuuttoa ja EU:ta vastustanut Ukip menetti lähes kaikki paikkansa

Ulkomaat

BBC: Englannin paikallisvaaleilla ei selvää voittajaa – maahanmuuttoa ja EU:ta vastustanut Ukip menetti lähes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Äänet on laskettu yli 90 valtuustossa 150:stä.Sekä työväenpuolue että konservatiivit ovat voittaneet jonkin verran uusia valtuustopaikkoja. Valtakunnallisesti puolueiden asemat näyttävät kuitenkin säilyvän ennallaan. Työväenpuolueella paikkoja on tässä vaiheessa laskentaa yli 1 300 ja konservatiiveilla yli 800.Pienempien puolueiden parissa nähtiin suurempia mullistuksia. Vaalien suurin häviäjä on maahanmuuttoa ja EU:ta vastustanut Ukip, joka menetti lähes kaikki paikkansa.Suurimmaksi voittajaksi nousivat liberaalidemokraatit, jotka ovat voittaneet jo yli 40 uutta valtuustopaikkaa ympäri maata. Puolueella on nyt yli 300 valtuustopaikkaa.Torstaina äänestettiin vain Englannin paikallisvaaleissa. Walesissa tai Skotlannissa ei järjestetty vaaleja samaan aikaan.