Ulkomaat

Lähteet: Trump haluaa Pentagonin selvittävän USA:n Etelä-Koreassa olevien joukkojen vähentämistä

New York Timesin tietojen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt puolustusministeriö Pentagonin pohtimaan mahdollisia keinoja Etelä-Koreassa olevien Yhdysvaltain joukkojen vähentämiseksi.