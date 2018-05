Juho, Henri ja Mikko ajoivat riksalla 3 000 kilometriä halki Intian – ostivat heti matkan aluksi tärkeän erikoisvarusteen

Mikä Rikshaw Run India?

Matka on Cool Earth -järjestön hyväntekeväisyystapahtuma.



Jokaisen tapahtumaan osallistuvasta riksasta on kerättävä vähintään 500 puntaa käytettäväksi Perun sademetsien suojeluun.



Kilpailuun osallistui 79 joukkuetta ympäri maailmaa.



Osallistumismaksuun sisältyy riksa, joka on sisustettu kilpailijoiden toiveiden mukaisesti sekä ajoon totuttelu muutama päivä ennen lähtöä.



Tapahtuman järjestäjä luovuttaa riksan ajon ajaksi käyttöön ja se luovutetaan maalissa takaisin.



Osanottajien tulee itse hoitaa majoitukset ja muonitukset matkalla.



Ensimmäinen kilpailu järjestettiin vuonna 2006 ja niitä on järjestetty myös Sri Lankalla.



Suomalaisia seikkailijoita tukivat Luottovälittäjä Oy LKV, Levypala Luukko Oy, A. Vesalainen Oy, Keskijärven tilausliikenne Oy ja JKy-sähkö Hikiä.