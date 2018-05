Ulkomaat

Lockerbien tuhoisan pommi-iskun tuomio otetaan uudelleen syyniin – kaksi uutta epäiltyä tunnistettu





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Skotlannissa otetaan tarkasteluun tuomio, joka annettiin liki kolme vuosikymmentä sitten tapahtuneesta Lockerbien pommi-iskusta. Asiasta ilmoitti torstaina komissio, jonka tehtävänä on tutkia mahdollisia vääriä tuomioita.Lontoosta New Yorkiin matkalla ollut matkustajakone räjäytettiin joulukuussa 1988 Skotlannin yllä. Kone putosi Lockerbien kylään. Terroriteossa sai surmansa 243 matkustajaa ja miehistön jäsenet.Libyalainen mies tuomittiin vuonna 2001 elinkautiseen vankeuteen. Hän vakuutti syyttömyyttään, mutta luopui tuomion muutoksenhakumenettelystä 2009, kun hänet vapautettiin terveyssyistä ja palautettiin Libyaan. Hän kuoli syöpään 2012.Miehen kuoleman jälkeen hänen perheensä pyysi komissiota tutkimaan tapauksen uudelleen.Syyttäjät ilmoittivat liki kolme vuotta sitten tunnistaneensa kaksi uutta epäiltyä. Heidän mukaansa pommi-iskun tutkinta on yhä käynnissä.