Ulkomaat

Saksalaismedia: Asevoimien kopterilentäjät menettäneet lentolupia lentämisen puutteessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syynä oli helikoptereiden heikko käyttöaste, minkä vuoksi lentäjät eivät saaneet vaadittavaa lentotuntien vähimmäismäärää täyteen.Teknisten ongelmien lisäksi tilannetta on vaikeuttanut se, että koptereita on ollut poissa koulutuskäytöstä kriisinhallintaoperaatioissa.Ongelmat käyvät ilmi puolustusministeriön vastauksessa vihreiden parlamenttiryhmän kysymykseen.Vastauksen mukaan lentäjät ovat saaneet lupansa takaisin koulutuksen jälkeen.Saksan asevoimien heikosta tilasta on puhuttu viime aikoina paljon. Keskiviikkona Der Spiegel kertoi, että vain muutama ilmavoimien Eurofighter-hävittäjä olisi valmiudessa lähteä taistelulennolle.