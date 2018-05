Ulkomaat

Yle: Kymmenen EU-maata lähdössä Macronin puolustushankkeeseen – mitä tekee Suomi?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joukot

Suomen puolustusvoimat selvittää, millaisia vaikutuksia Suomen osallistumisella Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ehdottamaan puolustushankkeeseen olisi, kertoo Yle.Kymmenen EU-maata on lähdössä mukaan Macronin ehdottamaan puolustushankkeeseen, jonka tavoitteena on nopeampi puuttuminen varsinkin EU:n ulkopuolisiin kriiseihin. Ranskan lisäksi mukaan ovat lähdössä Saksa, Britannia, Italia, Espanja, Hollanti, Belgia, Portugali, Tanska ja Viro.EU-asioihin erikoistuneen Politico-lehden mukaan maiden puolustusministerien on määrä allekirjoittaa aiesopimus hankkeesta kesäkuussa Pariisissa.Ylen mukaan Suomi sai äskettäin Ranskalta tiedustelun halukkuudesta osallistua yhteistyöhön. Suomi ei ole vielä vastannut tiedusteluun, mutta puolustusvoimat on pantu selvittämään hankkeen vaikutuksia.Ylen mukaan puolustusvoimat selvittää, mitä ryhmään ilmoittautuminen vaatisi, mitä se maksaisi ja mitkä olisivat hyödyt Suomelle. Sen jälkeen osallistumista harkitaan poliittisesti.Kesäkuiseen aiesopimuksen allekirjoitustilaisuuteen Suomi ei Ylen mukaan enää ennätä.voisivat puuttua kriiseihin, joihin Nato ja USA eivät puutuMacron esitteli ideansa viime syyskuussa Sorbonnen yliopistossa pitämässään puheessa, jossa hän toi julki pitkän liudan muitakin ehdotuksia eurooppalaisen yhteistyön kehittämiseksi.Macron haluaa Euroopalle interventiojoukot, jotka voisivat puuttua kriiseihin, joihin Nato ja Yhdysvallat eivät ole puuttumassa. Politico-lehden mukaan Ranskalla on tässä suhteessa mielessä etenkin kriisit Afrikassa, missä Ranska vuonna 2012 osallistui Malissa islamistimilitanttien vastaiseen taisteluun.Politico-lehden mukaan Macron haluaa hankkeellaan myös sitoa EU:sta ensi vuonna lähtevän Britannian mukaan eurooppalaiseen puolustusyhteistyöhön.