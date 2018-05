Ulkomaat

Isossa-Britanniassa huolestuttiin äitiys­pakkauksista – suomalais­asian­tuntija yllättyi kritiikistä

Kahden arvostetun tutkijan väittely aloitti kiistan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alla video vuoden 2018 suomalaisesta äitiyspakkauksesta.

Täyslaidallinen epäilyjä äitiyspakkausta kohtaan

Suomalaisasiantuntija: Suomessa kokemukset ovat hyviä