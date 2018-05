Ulkomaat

Hyväksikäytöstä syytetty Vatikaanin talouspäällikkö joutunee kahteen oikeudenkäyntiin Australiassa

Pellin puolustusasianajajat ja syyttäjät totesivat keskiviikkona olevansa yhtä mieltä siitä, että kardinaalin syytteet on parasta käsitellä kahdessa oikeudenkäynnissä.Molemmat oikeudenkäynnit koskevat syytteitä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta tapahtumien välillä on 20 vuotta.Pelliä syytetään hyväksikäytöstä 1990-luvulla, jolloin hän toimi Melbournen arkkipiispana sekä 1970-luvulla, jolloin hän oli nuori pappi Victorian osavaltiossa. 1990-luvun syytteet koskevat tapahtumia katedraalissa ja 1970-luvun syytteet tapahtumia uima-altailla Ballaratin kaupungissa. Pell on kiistänyt syytteet.Syytteiden yksityiskohtia ei ole kerrottu.Pell, 76, on Vatikaanin talouspäällikkö, mutta on jäänyt vapaalle virastaan.