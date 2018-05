Ulkomaat

Nigeriassa kymmeniä kuoli itsemurhaiskuissa

Iskut tehtiin moskeijassa ja sen lähellä olevalla torilla.Kuolleita on BBC:n mukaan ainakin kolmisenkymmentä, joidenkin tietojen mukaan yli 40. Uutistoimisto AFP:n mukaan kuolleita saattaa olla jopa yli 60. Lisäksi haavoittuneita on kymmeniä.Silminnäkijöiden mukaan ensimmäisen pommi räjähti moskeijaan kokoontuneiden ihmisten keskellä. Toinen itsemurhapommittaja puolestaan laukaisi räjähteen lähellä olevalla torilla.Mikään taho ei ole vielä ilmoittautunut iskujen tekijöiksi, mutta äärijärjestö Boko Haram on aiemmin tehnyt iskuja Mubissa.Boko Haram aloitti väkivaltakampanjan vuonna 2009 pyrkimyksenään luoda islamistinen valtio Nigerian pohjoisosaan. Väkivaltaisuuksissa on kuollut noin 20 000 ihmistä ja pari miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa.