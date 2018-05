Ulkomaat

Dominikaaninen tasavalta vaihtoi diplomaattisuhteensa Taiwanista Kiinaan

1.5. 5:06

Taiwan sanoo olevansa päätöksestä syvästi järkyttynyt.

Dominikaaninen tasavalta on katkaissut diplomaattisuhteensa Taiwaniin ja solminut viralliset diplomaattisuhteet Kiinaan. Karibianmeren valtio sanoo uskovansa, että päätöksellä on selvästi positiiviset vaikutukset maan tulevaisuuteen.



Taiwan sanoo olevansa Dominikaanisen tasavallan päätöksestä syvästi järkyttynyt. Taiwan ilmoitti kutsuvansa kaikki virkahenkilöstönsä pois Dominikaanisesta tasavallasta ja lopettavansa kaiken tuen maalle.



Kiina pitää Taiwania kapinallisena maakuntanaan. Kiinan näkemyksen takia vain kourallisella valtioita on viralliset diplomaattisuhteet Taiwaniin.