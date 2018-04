Ulkomaat

Neljä hiihtäjää ja kaksi kiipeilijää kuollut Sveitsin Alpeilla

Neljä hiihtäjää ja kaksi kiipeilijää on kuollut Sveitsin Alpeilla, vahvistaa poliisi. Lisäksi viisi muuta on kriittisessä tilassa.Huono sää oli yllättänyt 14 hiihtäjää Pigne d'Arollan alueella sunnuntaina, ja he olivat joutuneet yöpymään ulkosalla.Suuri pelastusoperaatio aloitettiin maanantaina aamunkoitossa. Mukana oli poliisin mukaan muun muassa seitsemän helikopteria.Kuolleet hiihtäjät olivat Italiasta, Ranskasta ja Saksasta.Toisessa, erillisessä turmassa saivat surmansa 21- ja 22-vuotiaat kiipeilijät.