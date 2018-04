Liettuan pääministeri varoittaa nimissään tehdyistä Facebook-tileistä – asialla "afrikkalaisprinssit" ja muut huijarit

Ulkomaat

Liettuan pääministeri varoittaa nimissään tehdyistä Facebook-tileistä – asialla "afrikkalaisprinssit" ja muut

Skvernelisin mukaan niitä yritetään käyttää hämäräperäisiin tarkoituksiin.– On ilmennyt, että olen joutunut "afrikkalaisten prinssien" ja vastaavien huijareiden kohteeksi. Olen saanut useilta kollegoilta kyselyjä "Saulius Skvernelis" -tileistä, pääministeri kertoo.– Ihmiset saavat näiltä tileiltä kutsuja liittyä johonkin lainajärjestelmään, johon minun, Liettuan pääministerin, väitetään liittyneen.Skvernelis varoittaa ihmisiä lankeamasta huijareiden ansaan.Myös Liettuan puolustusministerillä Raimundas Karoblisilla on karvaita kokemuksia. Hänen Facebook-tilinsä hakkeroitiin viime vuonna ja myöhemmin poistettiin. Tapahtuneesta on aloitettu poliisitutkinta.