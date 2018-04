Ulkomaat

Syyrian valtionmedia: Ohjuksia ammuttu Syyrian hallinnon joukkojen tukikohtiin

Syyrian valtionmedia: Ohjuksia ammuttu Syyrian hallinnon joukkojen tukikohtiin 30.4. 5:53

Tietoa iskujen tekijästä ei toistaiseksi ole.

Syyrian hallituksen joukkojen tukikohtiin on isketty ohjuksin Syyrian Hamassa ja Aleppossa, kertoo Syyrian valtion uutistoimisto Sana. Se ei nimennyt ohjusiskujen tekijöitä.



Syyrian sotaa seuraava järjestö The Syrian Observatory of Human Rights vahvistaa, että alueella on laukaistu ohjuksia. Järjestö ei toistaiseksi ole tietoinen iskuissa mahdollisesti kuolleista tai loukkaantuneista, eikä se myöskään pystynyt nimeämään iskujen tekijöitä.



Syyrian hallitus ja sitä tukeva Iran syyttivät huhtikuun alussa Israelia Syyrian hallinnon tukikohtaan tehdystä ohjusiskusta. Huhtikuun 14. päivä Yhdysvallat, Ranska ja Britannia iskivät useisiin Syyrian hallinnon sotilaskohteisiin. Yhdysvallat, Ranska ja Britannia iskivät Syyriaan sen jälkeen, kun Syyrian hallinnon epäiltiin käyttäneen kemiallisia aseita Dumassa. Kymmenien ihmisten on kerrottu kuolleen Dumassa. Syyrian hallinto ja sitä tukeva Venäjä ovat kiistäneet syytökset kemiallisten aseiden käytöstä.