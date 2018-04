Pahaenteinen näky juuri ennen h-hetkeä: Hiekkamyrsky vyöryi kaupungin päälle Iranissa – ”Tuuli nousee, Tunnen tomun silmissäni”

Ulkomaat

Pahaenteinen näky juuri ennen h-hetkeä: Hiekkamyrsky vyöryi Yazdin kaupunkiin

Kaikki muuttuu sumuiseksi ja ruskeaksi. Enpä tiedä, ehkä tämä on jonkin sortin hiekkamyrsky. Tuuli nousee, Tunnen tomun silmissäni.

























Hiekkamyrskyt ovat yleistyneet aavikoitumisen myötä