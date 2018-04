Teinitytön joukkoraiskaus Pamplonan härkäjuoksussa kuohuttaa – tuhannet vastustavat ”susilauman” saamia tuomioita

Ulkomaat

Teinitytön joukkoraiskaus Pamplonan härkäjuoksussa kuohuttaa – tuhannet vastustavat ”susilauman” saamia tuomio

Espanjan Pamplonassa kymmenettuhannet ihmiset marssivat lauantaina kaduilla vastustaakseen nuoren naisen raiskauksesta epäiltyjen miesten vapautusta raiskaussyytteistä aiemmin samalla viikolla.18-vuotiaan naisen kerrotaan tulleen joukkoraiskatuksi asunnossa kaupungin suositun härkäjuoksun yhteydessä. Teosta otettiin kiinni viisi 27-29-vuotiasta miestä, jotka kuvasivat tekonsa kännykkäkameralla ja jakoivat tallenteensa WhatsApp-ryhmässä kutsuen itseään nimellä ”La Manada” eli lauma. Tästä syystä viisikkoon on viitattu nimellä ”susilauma”.Torstaina oikeus kuitenkin vapautti miehet raiskaussyytteistä ja tuomitsi heidät ainoastaan vähäisemmästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Uutistoimisto AFP:n mukaan miehet saivat yhdeksän vuoden tuomiot.Miesten tuomioihinsa saama lievennys on herättänyt valtavaa suuttumusta, ja päätös keräsi jo torstaina Pamplonan kaduille tuhansia mielenosoittajia. Lauantaina protestit jatkuivat jo kolmatta päivää ja keräsivät poliisi mukaan kaduille jopa 35 000 mielenosoittajaa.Myös pääkaupunki Madridiin ja ulkomaille saakka levinneissä protesteissa on vaadittu Espanjan konservatiivista hallitusta kiristämään maan raiskauslainsäädäntöä. Päätöksen tehneiden tuomarien erottamista vaativa vetoomus on samaan aikaan kerännyt yli 1,2 miljoonaa allekirjoitusta.