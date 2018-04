Ulkomaat

Palestiinalaisteini kuoli saatuaan luodin päähänsä protestissa

28.4. 14:15

Israel Palestiinalaisteini on kuollut haavoituttuaan Gazan rajalla perjantaisessa mielenosoituksessa, kertovat palestiinalaisviranomaiset. 15-vuotias uhri sai Israelin joukkojen ampuman luodin päähänsä.

Tämän viikon mielenosoituksissa tapahtuneiden yhteenottojen seurauksena on kuollut useita ihmisiä. Suurin osa tuhansista mielenosoittajista on ollut rauhallisia, mutta jotkut ovat heitelleet kiviä ja polttaneet autonrenkaita.



Maaliskuun lopussa alkaneiden suurten mielenosoitusten aikana Israelin luoteihin on kuollut 45 palestiinalaista. Lisäksi yli 1 500 on loukkaantunut. Yhdenkään israelilaisen ei ole kerrottu haavoittuneen.



Israelin armeijan mukaan rajan ”kapinointiin” osallistui perjantaina noin 10 000 ihmistä. Armeijan mukaan joukot ovat käyttäneet ”keinoja väkijoukon hajottamiseksi”. Armeija myös syyttää palestiinalaisjärjestö Hamasia siitä, että se käyttää mielenosoituksia tekosyynä hyökkäyksille.



Palestiinalaiset osoittavat mieltään päästäkseen takaisin historialliseen kotimaahansa.