Tuhkarokkoepidemia leviää Etelä-Euroopassa – Italiaan, Kreikkaan tai Ranskaan matkustava voi tarvita ylimääräisen rokotuksen

Ulkomaat

Tuhkarokkoepidemia leviää Etelä-Euroopassa – Italiaan, Kreikkaan tai Ranskaan matkustava voi tarvita ylimääräi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aikuinenkin voi tarvita lisärokotteen

”Vanhemmat ovat hyvin tietoisia”

Tuhkarokko leviää siellä, missä rokotukset eivät ole kunnossa