Ulkomaat

Kiinan veitsihyökkäyksessä kuolleiden lasten määrä on noussut yhdeksään

Kiinassa veitsihyökkäyksessä kuolleiden lasten määrä on noussut yhdeksään, viranomaiset kertovat. Lisäksi ainakin 10 lasta on haavoittunut. Aiemmin viranomaiset ilmoittivat, että kuolleita on ainakin seitsemän.Hyökkäys tapahtui eilen Shaanxin maakunnassa maan pohjoisosassa, kun lapset olivat matkalla kotiin keskikoulusta. Lasten ikää ei kerrottu, mutta keskikoulua Kiinassa käyvät yleensä 12–15-vuotiaat. Kuolleista seitsemän oli tyttöjä ja kaksi poikia.Viranomaisten mukaan 28-vuotias epäilty veitsimies on otettu kiinni.Epäilty puukottaja kertoi viranomaisille käyneensä aikanaan samaa koulua, joutuneensa kiusatuksi, vihanneensa luokkatovereitaan ja päättäneensä tappaa ihmisiä "tikarilla".Kyseessä oli yksi pahimmista viime vuosien veitsisurmista Kiinassa. Samankaltaisia mutta pienempiä iskuja on sattunut useita viime vuosina.