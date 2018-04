Ulkomaat

Caesar-salaatti voi viedä tiputukseen – kolibakteeri sairastuttanut lähes sata ihmistä USA:ssa

Kolibakteerin saastuttama roomansalaatti on sairastuttanut lähes sata ihmistä Yhdysvalloissa 22 osavaltiossa, kertoivat terveysviranomaiset perjantaina.

Tapausten määrä on lähes tuplaantunut kuluneen viikon aikana, ja sairastuneista 46 on joutunut sairaalaan. Kymmenen potilaista kärsii munuaisten vajaatoiminnasta.



Kyseessä on laajin kolibakteeriepidemia yli kymmeneen vuoteen. Vuonna 2006 pinaatin kautta levinnyt bakteeri sairastutti yli 200 ihmistä.



Viranomaiset kehottavat ihmisiä olemaan syömättä rooman- eli romainesalaattia, elleivät voi olla täysin varmoja, että sitä ei ole kasvatettu Arizonan osavaltion Yumassa.



– Suositus koskee kokonaisia salaatinkeriä, pilkottua salaattia, luomusalaattia ja kaikkia salaattisekoituksia, joihin sitä on lisätty, terveysviranomaiset linjasivat.