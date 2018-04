Ulkomaat

Kirjailija ja huippukoomikon vaimo metsästi ”Yövaanijaa” kuolemaansa saakka – ”Michelle, taisit napata hänet”

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinnostus murhamysteereihin heräsi jo 14-vuotiaana





Murhaajan paljastumista arvuuteltiin vain päivää aiemmin





Oswalt tahtoo viedä loppuun vaimonsa työn