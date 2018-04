Ulkomaat

Yhdysvaltain pelätyimpiin kuuluvaksi sarjamurhaajaksi, ”Yövaanijaksi”, epäilty mies on entinen poliisi

Jutun alussa olevalla videolla tutkijat kertovat murhaajan uhreilta keräämistään voitonmerkeistä.

