IS seuraa sukellusvenekäräjien päätöstä: Madsen tuomittiin elinkautiseen – suora lähetys Tanskasta

Ratkaisu kolmen tuomarin käsissä

Tanskalaiskeksijä Peter Madsenin oikeudenkäynnin ratkaisua on saapunut Kööpenhaminan oikeustalolle seuraamaan kymmeniä toimittajia ja sivullisia. Tapaus on erikoislaatuisuutensa ja irvokkaiden yksityiskohtiensa vuoksi herättänyt suurta huomiota myös maailmalla. 47-vuotias Madsen on ollut tunnettu kasvo kotimaassaan jo ennen traagisia tapahtumia, ja Kim Wall puolestaan oli arvostettu freelancer-toimittaja Ruotsissa.

Uutistoimisto AFP arvioi paikalla olleen jo aamusta lähtien noin viisikymmentä toimittajaa, jotka antavat suoraa raporttia paikalta.

Ratkaisun Madsenin kohtalosta tekevät yksi ammattituomari sekä kaksi maallikkotuomaria.