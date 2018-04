Ulkomaat

Indonesiassa useita kuollut öljylähteen palossa

Indonesiassa useita kuollut öljylähteen palossa 25.4. 6:11

Indonesian Acehissa ainakin kymmenen ihmistä on kuollut ja kymmeniä loukkaantunut laittomalla öljylähteellä syttyneessä tulipalossa, kertovat viranomaiset.

Poliisin mukaan kuolleiden määrä voi vielä nousta.



Lisäksi ainakin kolme rakennusta on tuhoutunut palossa. Palo syttyi paikallista aikaa yöllä eikä tuli ollut hallinnassa vielä aamuun mennessä. Paikalla olevien pelastajien lisäksi palon sammutustöissä on opastamassa valtio-omisteinen öljy-yhtiö Pertamina.



Itäisessä Acehissa on lukuisia pieniä öljykaivoksia, joita usein pyörittävät paikalliset asukkaat laittomasti.