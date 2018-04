Ulkomaat

Yli 30 kiinalaisturistia kuoli bussiturmassa Pohjois-Koreassa

32 kiinalaisturistia ja neljä pohjoiskorealaista sai surmansa sunnuntaisessa bussiturmassa Pohjois-Koreassa. Asiasta kertoi Kiinan ulkoministeriö, jonka mukaan lisäksi kaksi Kiinan kansalaista loukkaantui vakavasti ja on kriittisessä tilassa.Uutistoimisto Reutersin mukaan Kiinan valtion televisiokanava kertoi Twitterissä, että turisteja kuljettanut bussi olisi pudonnut sillalta. Reutersin mukaan twiitti kuitenkin poistettiin myöhemmin.Uutistoimisto kertoo, että joukko kiinalaisia diplomaatteja on sittemmin matkustanut turmapaikalle Pohjois-Hwanghaen provinssiin. Erillisessä lausunnossa Kiinan terveysministeriö kertoi lähettävänsä paikalle lääkäreitä sekä varusteita ja lääkkeitä avuksi niille, jotka selvisivät elossa.Pohjois-Hwanghaen provinssi sijaitsee Etelä-Korean rajan tuntumassa ja alueella sijaitsee myös Korean entinen pääkaupunki Gaeseong, joka on suosittu paikka turistien keskuudessa.Eteläkorealaisen ajatushautomon Korea Maritime Instituten tietojen mukaan Pohjois-Koreassa vierailevista turisteista noin 80 prosenttia on kiinalaisia. Ajatushautomon mukaan turismi tuo eristäytyneelle Pohjois-Korealle vuosittain liki 36 miljoonan euron edestä tuloja.Myös Kiina kertoi vuonna 2012, että 237 000 maan kansalaista lomaili Pohjois-Koreassa. Tuoreempia lukuja ei kuitenkaan Reutersin mukaan ole kerrottu julkisuuteen.