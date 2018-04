Ulkomaat

Etelä-Korea keskeytti propagandalähetyksensä Pohjois-Korean rajalla

Etelä-Korean puolustusministeriön mukaan maan armeija on keskeyttänyt propagandalähetyksensä Pohjois-Korean rajalla, kertoo uutistoimisto Reuters.Tavoitteena on luoda rauhanomainen ilmapiiri Koreoiden johtajien välisen huippukokouksen alla.Kyseessä on ensimmäinen kerta yli kahteen vuoteen, kun Etelä-Korea on keskeyttänyt lähetykset, joita tehdään raja-alueelle sijoitetun kaiutinjärjestelmän avulla.Ääni on niin voimakas, että jopa 20 kilometrin päässä rajasta asuvat pohjoiskorealaiset kuulevat sen. Operaatio aloitettiin uudelleen toissa vuoden tammikuussa vastauksena Pohjois-Korean neljänteen ydinkokeeseen.Operaatio on ollut osa naapurimaiden välistä psykologista sodankäyntiä ja sen tavoitteena on ollut levittää maailman sulkeutuneimpaan valtioon uutisia ulkomaailmasta.