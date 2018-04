Ulkomaat

Veri virtasi vuolaana Meksikossa alkuvuodesta – väkivaltaisin vuoden alku kahteen vuosikymmeneen

Meksiko Alkuvuoden aikana Meksikossa on päässyt yli 7000 ihmistä hengestään henkirikosten vuoksi.

Meksikossa on tapettu jo vajaat 7 700 ihmistä tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, kertovat viranomaiset. Luku on viidenneksen korkeampi kuin samaan aikaan viime vuonna.



Verisin kuukausi oli maaliskuu, jonka aikana tapettiin yli 2 700 ihmistä, valtaosa heistä ampumalla.



Verenvuodatuksen kiihtyminen johtuu muun muassa rikollisjengien verisistä huumesodista, polttoainevarkauksista ja sieppauksista.



Meksikossa on määrä pitää presidentinvaalit tulevana kesänä.