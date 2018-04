IS tavoitti Fortumia vastaan hyökänneen venäläisekonomistin – tyly sanoma: ”Suomi on aggressiivisempi kuin Venäjä”

Mihail Deljagilta löytyy kommentti moniin ajankohtaisiin aiheisiin, ohessa on niistä muutamia.Deljaginin mukaan Sergei https://www.is.fi/haku/?query=sergei ja Julia Skripalia https://www.is.fi/haku/?query=julia+skripalia ei yritetty myrkyttää hermomyrkyllä eikä taustalla ollut Venäjä. Hänen mukaansa kyseessä oli joko Britannian tai Yhdysvaltain järjestämä provokaatio. Heidät jätettiin henkiin, koska suostuivat yhteistyöhön näiden maiden tiedustelupalvelujen kanssa.– Mitä ilmeisimmin yhteistyöhön suostui ensin tytär ja hän puhui ympäri isän. Ei ole siis poissuljettua, että näemme vielä petturi-isänkin ”ylösnousemuksen”, Deljagin sanoi viitaten Julian poispääsyyn sairaalasta.Deljaginin mukaan länsi käytti Krimiä hyväkseen aloittaakseen kylmän sodan Venäjän tuhoamiseksi. Hänen mukaansa Venäjän pitäisi tehdä Krimistä erityistalousalue, jossa kaikkien talouspakotteita asettaiden maiden patentit ja tuotemerkkisuojat julistettaisiin mitätöidyiksi.– Saamme luotua näin uuden Piilaakson Krimille puolessa vuodessa ilman kopeekkaakaan, hän visioi.Deljaginin mukaan malesialaista MH17-lentokonetta ei pudotettu venäläisvalmisteisella Buk-ohjuksella eivätkä asialla olleet Itä-Ukrainan venäläismieliset joukot. Hänen mukaansa tekijät olivat ukrainalaisia, jotka luulivat tähtäävänsä Vladimir Putinin https://www.is.fi/haku/?query=vladimir+putinin lentokonetta.– Amerikkalaiset sanoivat ukrainalaisille, että presidentti Putin lentää, pudottakaa hänet alas, ja he pudottivat, Deljagin kirjoitti blogissaan.Huhtikuussa 2016 Deljagin vaati, että Venäjän pitäisi puuttua Yhdysvaltain presidentinvaaleihin, estää Hillary Clintonin https://www.is.fi/haku/?query=hillary+clintonin nousu presidentiksi ja auttaa Donald Trumpia https://www.is.fi/haku/?query=donald+trumpia voittamaan.– Yhdysvaltain vaaleissa huonoa on se, ettei Venäjä osallistu niihin, hän sanoi.Myöhemmin on käynyt ilmi, että Venäjä pyrki vaikuttamaan vaalitulokseen juuri Deljaginin toivomalla tavalla.– Putin törmää maan sisäiseen kriisiin, sillä hänelle järjestetään maidan. Sen tekevät häntä lähellä olevat ihmiset liberaalien klaanin joukosta, Delgajin ennusti 2017 tarkoittaen ”maidanilla” kapinaa tai kansannousua.