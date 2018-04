Ulkomaat

Nicaraguan protestit ovat vaatineet ainakin 10 kuolonuhria – ”Ihmiset ovat kyllästyneet tähän sortoon!”

Kuvaa mielenosoituksista on nähtävissä jutun yläpuolella olevassa videoikkunassa.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Hallitus ilmoitti käynnistäneensä neuvottelut