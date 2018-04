Ulkomaat

Netissä leviävän rokotepelon rajut seuraukset – tuhkarokko tappanut kymmeniä lapsia Romaniassa

Romaniassa vain 75 prosenttia väestöstä on saanut täyden rokotusturvan tuhkarokkoa vastaan.

Rokotteista leviävät huhut ovat saaneet tuhoisia seurauksia Romaniassa, jossa viime aikojen tuhkarokkoepidemia on levinnyt laajasti. Noin 12 000 ihmistä Romaniassa on sairastunut tuhkarokkoon. 46 on kuollut. Kuolleista 39 oli alle kolmivuotiaita lapsia, jotka eivät olleet saaneet rokotuksia.



Paikalliset terveysviranomaiset kertovat, että monet vanhemmat kieltäytyvät rokotuksista kuultuaan perättömiä väitteitä, että rokotukset aiheuttaisivat autismia.



