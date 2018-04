Ulkomaat

Syyskuun 11. päivän iskujen suunnittelun avustamisesta syytetty pidätettiin Syyriassa

19.4. 5:04

Syyriassa kurdijoukot ovat pidättäneet henkilön, jota syytetään syyskuun 11. päivän terrori-iskujen suunnittelussa auttamisesta.

Asiasta kertoi kurdijoukkojen komentaja uutistoimisto AFP:lle.



Lähteen mukaan Syyriassa syntyneellä miehellä on Saksan kansalaisuus. Kurdijoukot pidättivät hänet pohjoisessa Syyriassa ja miestä on lähteen mukaan jo alettu kuulustella.



Nykyisin yli 50-vuotiaan miehen epäillään värvänneen joitakin syyskuun 11. päivän kaappaajia.



Syyskuun 11. päivän hyökkäyksissä kuoli lähes 3 000 ihmistä. Al-Qaidan terroristit lensivät kaapatuilla lentokoneilla päin New Yorkin World Trade Centerin kaksoistorneja sekä puolustusministeriön rakennusta Washingtonissa. Neljäs ilmassa ollut kone putosi maahan Pennsylvaniassa.