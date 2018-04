Ulkomaat

Naisia pakotettiin myymään seksiä voodoo-uhkailuilla Ruotsissa – ”Loitsu rankaisee”

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/kvinnor-kan-ha-blivit-tvingade-till-prostitution-genom-voodoo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy