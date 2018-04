Ulkomaat

Kemiallisten aseiden kieltojärjestön tarkastajat tänään Dumaan

Kemiallisten aseiden kieltojärjestön tarkastajat tänään Dumaan 17.4. 8:39

Syyriassa Kemiallisten aseiden kieltojärjestön OPCW:n tarkastajien on määrä päästä tänään Dumaan Itä-Ghutassa.

Syyrian ja Venäjän mukaan tarkastajia ei ole voitu päästää paikalle aikaisemmin, koska heidän turvallisuuttaan ei ole voitu taata, ja muun muassa miinanraivaus on kesken.



Yhdysvaltojen mukaan Venäjä on saattanut tuhota todisteita kemiallisesta iskusta Dumasta. Venäjä on kiistänyt väitteet ja puolestaan syyttänyt länttä ilmaiskuista, jotka ovat sen mukaan hidastaneet tutkintaa.



Vajaat kaksi viikkoa sitten tehdyssä iskussa kuoli kymmeniä siviilejä.