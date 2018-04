Ulkomaat

Poliisi ja mielenosoittajat ottivat yhteen Armeniassa – kymmeniä loukkaantunut

Armenian pääkaupungissa Jerevanissa kymmeniä ihmisiä on loukkaantunut mielenosoittajien otettua yhteen poliisin kanssa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy