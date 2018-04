Ulkomaat

Suomesta viety 30 lasta sotatoimialueille – altistetaan Isisin propagandalle

Noin 30 lasta konfliktialueelle

Syyrian ja Irakin taistelualueelle on matkustanut Suomesta parikymmentä naista, joista osa on ollut mukana Isisin propagandan tuottamisessa, kertoo tänään julkaistu sisäministeriön Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus.Naiset ovat katsauksen mukaan yhä kiinnostuneempia esimerkiksi propagandan tuottamisesta ja aseellisista tehtävistä, vaikka heidän roolinsa taistelualueella keskittyykin pääosin kodin- ja lastenhoitoon. Yksi naisista on esittänyt uhkauksia Suomen shiiaväestöä kohtaan sosiaalisessa mediassa.Syyriaan ja Irakiin lähteneet naiset ovat olleet verkostoituneita keskenään, ja katsauksen mukaan myös naisten kohdalla voidaan puhua vertaisvärväyksestä.– Naisten oleskelu konfliktialueella on ollut pitkäkestoista, mikä tarkoittaa, että he ovat altistuneet väkivaltaiselle ideologialle pidempään ja heille on muodostunut laajempi kansainvälinen verkosto, katsauksessa sanotaan.Syyrian ja Irakin taistelualueelle on matkustanut Suomesta vuodesta 2012 lähtien kaikkiaan yli 80 viranomaisten tunnistamaa aikuista. Todellinen määrä on suojelupoliisin (supo) mukaan suurempi. Matkustaminen on viranomaisten tietojen mukaan tapahtunut lähinnä vuosina 2012–2016.Konfliktialueilta Suomeen on palannut yhteensä noin 20 ihmistä, ja 15–25 ihmisen epäillään kuolleen. Katsauksen mukaan erityisesti miesten on vaikea päästä alueelta pois.Osa naisista on ollut lähtiessään avioliitossa ja matkustanut taistelualueelle perheensä kanssa. Ilman miestä lähteneet ovat todennäköisesti avioituneet ja saaneet lapsia konfliktialueella, katsaus kertoo. Taistelualueelle lähteneiden naisten joukossa on suhteellisesti suurempi osuus Suomen kansalaisia ja käännynnäisiä kuin miehissä.Katsauksen mukaan Suomesta on lähtenyt taistelualueelle myös lapsia. Noin 30 lapsesta puolet on tyttöjä ja puolet poikia. Osa lapsena lähteneistä on jo täysi-ikäisiä. Lisäksi konfliktialueella arvioidaan syntyneen jopa 20 lasta, joiden vanhemmilla on kytkös Suomeen. Katsauksen mukaan lapset altistuvat alueella väkivaltaiselle propagandalle ja heitä kannustetaan väkivaltaan.– Lapset opetetaan rakastamaan aseellista taistelua näyttämällä heille väkivaltaisiakin mujahidin-videoita sekä seuraamalla aktiivisesti Daeshin (Isisin) kirjallista ja äänitettyä propagandaa, katsauksessa sanotaan.Pojat ovat voineet saada taistelukoulutusta yhdeksänvuotiaasta asti. Tyttöjen taas on katsottu olevan yhdeksänvuotiaina valmiita avioliittoon.Suojelupoliisi uskoo, että ainakin osa naisista pyrkii palaamaan lapsineen Suomeen. Supo seuraa, pyrkiikö Suomeen turvapaikanhakijoiden joukossa terroristijärjestöjen värväämiä lapsisotilaita tai terroristijärjestöjen johtajien puolisoita lapsineen.