Ulkomaat

Potkut saanut FBI-johtaja James Comey: Trump ei sovellu presidentiksi, Venäjä saattaa kiristää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ABC-kanavan haastattelussa Comey kertasi monia asioita, jotka hän ennakkojuttujen perusteella kertoo myös tiistaina virallisesti julkaistavassa kirjassaan A Higher Loyalty. Kirjan tapaan myös haastattelussa Comey maalasi hyvin synkän kuvan Trumpista ja hänen toimistaan presidenttinä.Sunnuntain haastattelussa Comey sanoi suoraan ettei Trump ole hänen mielestään soveltuva tehtäväänsä, vaikka ei usko uutisia joiden mukaan Trump kärsisi dementian esiasteesta tai muista lääketieteellisistä ongelmista.– En usko hänen olevan sopimaton presidentiksi lääketieteellisistä syistä. Uskon hänen olevan sopimaton presidentiksi moraalisista syistä, Comey sanoi.Moraalisilla syillä hän viittaa presidentin toimintaan, jota hän vertaa tulevassa kirjassaan mafiapomoihin. Comey kertoo kahdenkeskisestä illallisesta Trumpin kanssa, jossa vastavalittu presidentti vaati tuolloin vielä FBI:n johtajana toimineelta Comeylta uskollisuutta.Comeyn mukaan Trump myös valehtelee jatkuvasti.– Presidenttimme tulee edustaa kunniaa ja noudattaa arvoja jotka ovat tämän maan ytimessä. Tärkein näistä on totuudessa pysyminen. Tämä presidentti ei pysty noudattamaan sitä, Comey sanoi haastattelussa.Comeyn mukaan on mahdollista, että Venäjä kiristää Trumpia henkilökohtaisella materiaalilla jota se on onnistunut keräämään.Trump antoi Comeylle potkut toukokuussa 2017 suuren kohu saattelemana.Sunnuntaina ennen haastattelun esittämistä Trump hyökkäsi Comeyta vastaan sarjalla Twitter-viestejä, joissa kutsui tätä muun muassa ”limanuljaskaksi” ja valehtelijaksi.