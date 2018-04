Ulkomaat

Poliisi haki mustaihoiset miehet Starbucksista – kahvilaketjun johtaja pyysi anteeksi

Yhdysvalloissa kahvilajätin toimitusjohtaja on taipunut pyytämään anteeksi laajasti levinneellä videolla näkyneitä tapahtumia.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy