Venäjällä valmistellaan vauhdilla vastapakotteita ”epäystävällisiä” ulkomaita vastaan – 16 kohdan listalla tuontikieltoja, ydinvoimaa, lentoja...

Venäjällä valmistellaan vauhdilla vastapakotteita ”epäystävällisiä” ulkomaita vastaan – 16 kohdan listalla tuo

IS perehtyi Venäjän duumassa pikavauhtia valmisteltavaan lakipakettiin, joka mahdollistaisi rankat pakotetoimet sekä Yhdysvaltoja että ”muita ulkomaita” vastaan.

Venäjän

IS esittelee

Maataloustuotteiden, raaka-aineiden ja elintarvikkeiden tuonnin kieltäminen tai rajoittaminen. Alkoholi- ja tupakkatuotteiden tuonnin kieltäminen tai rajoittaminen. Yhdysvaltain tai muiden ulkomaiden kansalaisten maahantulon kieltäminen listan perusteella. Ydinvoima-alan yhteistyön lopettaminen tai keskeyttäminen. Yhteistyön lopettaminen tai keskeyttäminen lentokoneenrakennusalalla. Yhteistyön lopettaminen tai keskeyttäminen rakettimoottoreiden alalla. Yhdysvalloissa tai muissa ulkomaisissa valtioissa valmistettujen teknologisten laitteiden tai ohjelmistojen kieltäminen tai rajoittaminen Venäjän valtionhallinnon tai aluehallinnon tarpeissa. Konsultointi- ja auditointipalvelujen sekä juridisten palvelujen käytön kieltäminen tai rajoittaminen Venäjän valtiollisissa tai aluehallinnollisissa tarpeissa. Kielto tai rajoitus osallistua Venäjän valtiollisen tai aluehallinnollisen omaisuuden yksityistämiseen. Kielto tai rajoitus osallistua Venäjän valtiollisen omaisuuden myynnin toteuttamiseen. Tavaramerkkien yksinoikeuden lakkaaminen oikeudenhaltijoilta, jotka ovat joko Yhdysvaltain tai muiden maiden kansalaisia tai organisaatioita. Venäjän ilmatilaa käyttävien kuljetuskoneiden navigointipalveluista kerättävien maksujen kohottaminen. Harvinaisia maametalleja sisältävien tuotteiden ja laitteiden viennin kieltäminen Venäjältä. Ulkomaalaisten spesialistien työskentelyn rajoittaminen tai kieltäminen Venäjällä. Ulkomaalaisten lääkkeiden tuonnin kieltäminen tai rajoittaminen, kun kyse on lääkkeistä, joille on olemassa venäläinen vastine. Minkä tahansa Yhdysvalloissa tai ulkomailla valmistetun tuotteen tuonnin kieltäminen tai rajoittaminen.

Lakiehdotus

Lakitekstissä