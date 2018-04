Ulkomaat

Satelliittikuvat näyttävät täystuhon Syyriassa – kolme suurta rakennusta katosi iskussa kuin tuhka tuuleen

Katso alla olevasta vaihtokuvasta, miten radikaalisti alue muuttui liikuttamalla hiirtä kuvan päällä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Katso alla olevalta videolta, millaista tuhoa ohjusisku aiheutti Damaskoksessa.