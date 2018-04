Daavidin oksa -kultin karmea loppu – tulihelvetistä paennut kertoo nyt IS:lle, kuka oli pahamaineinen David Koresh

Ulkomaat

Daavidin oksa -kultin karmea loppu – tulihelvetistä paennut kertoo nyt IS:lle, kuka oli pahamaineinen David Ko

Juuri nyt

Farkkuihin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Adventistisen





Yhteisö









Silmukka





Yksi





Lopulta





Yksi