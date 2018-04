Väkivalta vyöryi suomalaisten suosimaan rantakohteeseen Meksikossa – viime viikolla 14 murhaa 36 tunnin sisällä

Ulkomaat

Väkivalta vyöryi suomalaisten suosimaan rantakohteeseen Meksikossa – viime viikolla 14 murhaa 36 tunnin sisäll





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alueen hallinnasta taistellutta huumejengiä johtanut nainen sai syytteet





Matkatoimistot seuraavat tilannetta