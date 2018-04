Ulkomaat

Soini: Idän ja lännen kulisseissa tapahtuu – ”Suhteet ovat nyt tosi huonot”

Jutun alussa asiantuntija kertoo videolla arvionsa Syyrian tilanteen kehittymisestä jatkossa.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Savuavaa asetta vaikea todentaa