Ulkomaat

Venäjä kutsui YK:n turvaneuvoston hätäistuntoon

Katso jutun alusta video, jossa asiantuntija kommentoi iskua ISTV:n lähetyksessä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Tuskilta tuki, Merkel kutsui iskua tarpeelliseksi

Tomahawk Risteilyohjus by PetriParkkinen on Sketchfab