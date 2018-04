Ulkomaat

Liberaalista silmälääkäristä tuli sattuman oikusta diktaattori, joka on ajanut suurvallat törmäyskurssille

– On sinun

Katso video: Syyrian hallituksen julkaisemalla videolla nähdään presidentti Bashar al-Assad ajamassa autolla Itä-Ghoutaan tapaamaan joukkojaan maaliskuussa 2018.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Silmälääkäriksi









Bashar





Mikä