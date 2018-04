Ulkomaat

USA: Meillä on todisteet Syyrian kaasuiskusta

Yhdysvaltain ulkoministeriöllä on kertomansa mukaan todisteet siitä, että Douman kaasuiskun takana on Syyrian hallinto.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan heillä on todisteet siitä, että Syyriassa tehdyn kemiallisten aseiden iskun takana on Syyrian hallinto.– Meillä hyvin vahva usko siitä, että Syyrian hallinto oli kemiallisten aseiden iskun takana, ulkoministeriö kertoi perjantaina illalla.Yhdysvallat selvittää yhä käytettyjen aseiden ”tarkkaa koostumusta”.Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain tiedustelu on osoittanut, että Venäjän väitteet iskun vääristelystä ovat perättömiä.– Tiedustelumme kertoo toista. En voi tarkemmin avata asiaa, Valkoisen talon tiedottaja Sarah Sanders vastasi Venäjän väitteistä.Sanders lisäsi, että ”osa ongelmaa” on se, että Venäjä on epäonnistunut estämään Syyriaa käyttämästä kemiallisia aseita.