Ranskan mukaan Assad on saavuttanut ”pisteen, josta ei enää ole paluuta” – USA: Päätöstä sotatoimista ei ole tehty

Ranskan mukaan Assad on saavuttanut ”pisteen, josta ei enää ole paluuta” – USA: Päätöstä sotatoimista ei ole t





Katso video: Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley puhui YK:n turvallisuusneuvoston istunnossa New Yorkissa tänään. Haleyn mukaan Yhdysvallat ei ole tehnyt päätöstä sotilastoimista Syyriaa vastaan.





Lavrov: Isku ulkomaisten tiedustelupalveluiden lavastama