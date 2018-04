Pojat löysivät puunrungon sisältä surmatun naisen ruumiin – karmiva teoria saatanallisesta riitistä alkoi levitä

Ulkomaat

Pojat löysivät puunrungon sisältä surmatun naisen ruumiin – karmiva teoria saatanallisesta riitistä alkoi levi

Kuka laittoi Luebellan vuorijalavan sisään?

Kädet löytyivät vähän matkan päästä





Ainoa henkilö, jolta saisitte vastauksia ei ole enää maallisen tuomioistuimen tavoitettavissa.





Saatanalliset riitit nostettiin esiin

”Te ette koskaan saa arvoitusta ratkaistua...”

Bellan ruumiin jäänteet katosivat







Kuka laittoi Bellan ”noitajalavaan”?