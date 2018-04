Ulkomaat

Myrkkyviina tappanut jo 100 – Indonesiassa tuhottiin tuhansia pulloja pontikkaa





Liki sata ihmistä on saanut surmansa myrkkyviinan vuoksi eri puolilla maata. Lisäksi liki 160 ihmistä on sairaalassa, osa heistä kriittisessä tilassa.Laboratoriotulosten mukaan viinasta löytyi tappavaa metanolia, jota käytetään muun muassa pakkasnesteenä.Maailman suurin muslimivaltio kielsi alkoholin myynnin useimmissa pikkukaupoissa ja kioskeissa vuonna 2015. Viinaa saa kuitenkin edelleen supermarketeista, baareista ja hotelleista, mutta se on korkean verotuksen vuoksi kallista. Tästä syystä monet pienipalkkaiset työläiset turvautuvat katukaupustelijoiden myymään pontikkaan.