Ruotsi ehdottaa YK:n aseistariisuntaryhmän lähettämistä Syyriaan

12.4. 19:53

Ruotsi on yksi YK:n turvallisuusneuvoston kymmenestä vaihtuvasta jäsenmaasta.

Ruotsi ehdottaa YK:n aseistariisuntaryhmän lähettämistä Syyriaan, jotta maan kemiallisista aseista päästäisiin lopullisesti eroon.



Ruotsi esitti asiaa ennen tänään järjestettävää YK:n turvallisuusneuvoston kokousta, jossa on tarkoitus keskustella Syyrian tilanteesta. Ruotsi on yksi turvallisuusneuvoston kymmenestä vaihtuvasta jäsenmaasta.



Bolivia ehdotti turvallisuusneuvoston Syyria-kokousta eilen. Bolivia on Ruotsin tavoin yksi neuvoston vaihtuvista jäsenmaista.