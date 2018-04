Britannian hallitus pohtii hätäkokouksessa vastausta Syyrian kaasuiskuun – myös Ranska miettii sotilaallisia toimia

Ulkomaat

Britannian hallitus pohtii hätäkokouksessa vastausta Syyrian kaasuiskuun – myös Ranska miettii sotilaallisia t

Ranska pohtii sotilaallista vastausta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valkoinen talo: Syyria ja Venäjä vastuussa